Sotsiaalmeedia hitt! See lihtne nipp paneb ka kõige suuremad munapõlgurid praemuna palavalt armastama

Sotsiaalmeedias hullutab lapsevanemaid järjekordne kummaline trend. Nimelt on Austraalia toidublogijad avastanud, et kui kanamunad sügavkülma panna, need külmununa ära viilutada ja seejärel pannil praadida, söövad lapsed mune palju parema meelega.