VIDEOTEST Laste lemmikud kõrremahlad — missugune neist on mudilasele sobiv jook ja millist toitumisnõustaja oma lapsele iial ei ostaks?

Väikestes värvilistes pakkides kõrremahlad on laste vaieldamatud lemmikud ja suvel kulub neid ohtralt - väga mugav on mudilasele pakk pihku pista pikemal autosõidul, rannas või jalutuskäigul. Paraku kipub paljudel vanematel aga tähelepanuta jääma, et pealtnäha süütu joogi sees võib peituda hulganisti aineid, mis väikelastele tervisele just eriti hästi ei mõju. Toitumisnõustaja Anne-Mai Küünemäe vaatab menukad kõrremahlad videos üle, näitab, missuguste sees on terve päevanorm suhkrut ja ülemäära lisaaineid ning ütleb, millist ta oma lastele kindlasti ei ostaks.