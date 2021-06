Kuhu sööma minna? Vaata, millised Põhja-Eesti mõisad parimat kohalikku toitu pakuvad

Anija mõis on viimasel paaril aastal läbinud suure uuenduskuuri. Põhjalikult on renoveeritud mõisahoone ja kõrval asuv ait, uuendatud on maja lähedal asuv prantsuse stiilis park. Mõisas tegutseb kohaliku toidu märgist kandev Anija Mõisakohwik Innamorata, mille perenaise Ülle Niinemetsa kiluvõileib jõudis “Eesti uue rahvustoidu” valimisel finaali. Mõisas leiab tegevust igas vanuses külastajatele iga ilmaga. Avatud on püsinäitus, pakutakse erinevaid seminariprogramme, toimub hulgaliselt üritusi.