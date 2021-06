Jääkülm kulinaarne rännak ehk jäätis frititult, makrooni embuses, koogi sees ja pirukal

Frititud vanillijäätis mustikapüreega

Kui sul on kannatust oodata jäätise külmumist, soovid näha, kuidas jääkülm jäätis tulikuumas õlis tantsu lööb ja hiljem mustikases pürees kümbleb, siis see retsept on sulle!

Pane potti mustikad, suhkur, sidrunimahl ja vesi ning kuumuta keemiseni. Keeta tuleb seni, kuni marjad on pehmed (3–5 minutit). Püreesta segu saumikseriga ja lase jahtuda. Püree võid valmis teha ka eelmisel päeval, siis on sel aega täielikult jahtuda.

Püree valmis, on aeg vormida jäätisekulbiga vähemalt 4 jäätisepalli, mis tuleb seejärel panna vähemalt 20 minutiks sügavkülma. Nüüd võta jäätisepallid külmikust ning veereta riivsaias ja tõsta uuesti vähemalt 15 minutiks sügavkülma. Veereta pallikesi seejärel lahtiklopitud munas ja pankos, nii et pall oleks pankoga täielikult kaetud. Säti pallid uuesti sügavkülma vähemalt 30 minutiks. Nüüd tuleb pallikesi veel viimast korda muna ja panko paneeringus veeretada ja seejärel võiksid valminud jäätisepallid puhata sügavkülmas 30 minutit, veel parem üle öö.

NIPP! Pallid tee valmis juba eelmisel õhtul, et need jõuaksid sügavkülmas korralikult külmuda. Köögis võib alati äpardusi juhtuda, eriti kui kokku saavad jääkülm jäätis ja tulikuum õli. Seepärast valmista paar palli rohkem, nii on varu olemas, kui mõni jäätisepall frittides sulama peaks hakkama. Veendu, et paneering katab tervet palli. Frittima peab kiirelt, nii et jäätis ei jõuaks pallist välja voolama hakata.