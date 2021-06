VIDEOTEST | Eestlaste lemmikjäätised rivis — milline on kõige kehasõbralikum, milline täielik suhkru- ja kaloripomm?

Toitumisnõustaja Anne-Mai Küünemäe võttis Oma Maitse palvel ette juunikuus Prismast, Rimist ja Selverist kõige rohkem ostetud jäätised ja ütleb nüüd oma arvamuse — missugune neist on kõige kehasõbralikum, millist ei peaks tegelikult üldse lastele andmagi ja millist süües peaks arvestama, et dieedil on nüüd küll kriips peal. Vaata videost, millist jäätist toitumisnõustaja ise ostaks.