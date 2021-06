Mida teha grillpeost üle jäänud liha ja šašlõkkidega? Lihaekspert annab nõu, milliseid uusi roogi neist valmistada

Üldjuhul, kui valmis lihatoode on ööseks jäetud sooja tuppa, kus on üle 20 kraadi, siis ega see suure tõenäosusega kõlba enam järgmisel päeval süüa. Kui aga läbi küpsetatud lihatoode on peale valmimist pandud külmkappi, siis kõlbab seda lähipäevil veel süüa. Vaata, mida valmisküpsetatud lihast valmistada!