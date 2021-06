SUVEKOKTEIL | Moscow Mule — lihtne, aga lahe kokteil, mis jaanipeo kenasti käima tõmbab

Sõbrad tulevad kokku, õues on mõnusalt soe, jaanipäevameeleolu hakkab juba looma... ja nüüd tahaks ühte head kokteili, mille valmistamiseks ei pea eriti palju vaeva nägema. Moscow Mule on just selline - sega kokku viin laimimahl ja ingveriõlu ning värskendav suvine koks ongi olemas. Selle kokteili puhul on tore veel see, et võid selle suurde kannu valmis segada, siis on peo ajal mässamist veel vähem. Kokteilibaari Nümf profid näitavad videos ette, kuidas kokteili valmistada.