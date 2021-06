NIPP | Liha küpseks esivanemate moodi — maa sees

Esmalt kogu kokku paras ports kive. Ütlen kohe ära, et kaks ei ole paras ports. Pigem kakskümmend. Ja mitte mingisuguseid suvalisi lutsukaid, vaid korralikke, umbes rusika suurusi põllukive.

Kogutud kividest moodusta platvorm. Omale meelepärase geomeetrilise kujuga: kandiline, kolmnurkne või ringikujuline. Torni ära tee, sest mõte on selles, et kivide peale tuleb lõke teha. Mida suurem, seda parem, sest kivid tuleb korralikult kuumaks kütta.

Kuni lõke lõõmab ja kivid kuumenevad, kaeva auk. Parajalt suur, et kivid ja liha sinna sisse ära mahuksid. Aga mitte ainult. Jäta ruumi ka vooderdisele. Viimaseks sobib väga hästi turbasammal. Selle puudumisel muu roheline kraam — alates puulehtedest ning lõpetades kuuseokstega. Oluline on lihtsalt jälgida, et isolatsioonikihi sisse ei satuks taimi, mis sinu tervist kuidagi mõjutada võivad. Või liha maitset.

Kui kivid on piisavalt kuuma saanud, tõsta need auku. Väike vihje — kui sa kive palja käega tõsta saad, siis ei ole need veel piisavalt kuuma saanud. Seega varu selle töö jaoks paksemad nahkkindad või kasuta labidat.

Igatahes, kui kivid on auku aetud, vooderda need turbasamblaga ning aseta sellele liha. Pane lihale veel sammalt ning kata kogu kupatus mullaga nii, et kividest õhkuv soojus kuskilt välja ei pääseks.

Ja nüüd tee veel üks lõke. Selline väiksem. Liha, kivide ja samblaga täidetud augu kohale. Umbes mõne tunni, sõltuvalt siis lihatüki suurusest, pärast ava auk ja lase hea maitsta. Ja hea see maitseb.