Väiketootja appikarje: suvel on olukord talumunade tootjatel väga nutune aeg — müüki pole ja ei tea, kuidas püsikulud kaetud saame

Tõsi on aga see, et kogu see kanavärk seisab püsti siiski mitme inimese toel. Puhkust oleks vaja kõigile. Kunagi üks kolleeg, kellel sellise kogusega kogemused puuduvad, ütles, et 500 kana, see ju nohu, ainult munad karpi lapata ja… Jah. Kanad ju munevad iseenesest, roomavad oma s..as, 80kg sööta tassivad ise omale päevas ette, munad puhastavad, pakendavad, käivad Maximas kapsaid omale ostmas kui kinnimaja on, maksavad autokulud ja muud kulud. Tublid tõesti, ongi täisautomaatne kanala… No ei ole ju!