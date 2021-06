SUVEKOKTEIL | Mõnusalt karge Tom Collins — sumeda suveõhtu klassika

Kui tahaksid reedeõhtut tähistada pisut peenema joogiga, mille valmistamiseks ei pea palju aega kulutama, proovi Tom Collinsit. See klassikute klassik on mõnusalt karge ja sobib sumedasse suveõhtusse ideaalselt! Kokteilibaari Nümf baarmen näitab ette, kuidas see lihtne, aga elegantne jook valmis teha.