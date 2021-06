Ütled suvi, mõtled maasikad . Nii lihtsalt on. Ja korraliku maasikatordita ei saa mööda saata ühtegi juunikuud. See kohupiimatort on nii pehme, nii hõrk ja nii suvine, sobib nii jaanipäeva tähistamiseks kui nädalavahetuse perepeoks. Kohupiimakreemide valmistamisel ära unusta sinna segamast veidi vanillsuhkrut. Siis saad hoopise luhvtisema tulemuse.