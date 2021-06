Frappe ja frappuccino ei ole üks ja seesama! Mis neil vahet on ja kuidas neid mõnusalt jahutavaid kohvijooke valmistada?

Külmad kohvijoogid pole eestlastele võõrad. Kuigi meie suvi on üürike, siis soojale maale viivatel puhkusereisidel puutuvad kohvisemud ikkagi maitsvate, ent jahedate kohvidega kokku ka keset talve. Ühed kõige populaarsemad jahedad kohvijoogid on frappe ja frappuccino. Neid aetakse segamini, kuna nimed on äärmiselt sarnased. Tegelikult on aga tegu tausta poolest erinevate jookidega.