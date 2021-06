NIPP | Lihtne nõks, kuidas plastikkarpidest halba lõhna ja jonnakaid toiduplekke eemaldada

Plastikkarbid on väga tänuväärsed abimehed — nendega saab paljusid erinevaid toiduained ühest kohast teise transportida ja nende sees on väga mugav toitu hoiustada. Paraku kipuvad karbikesed aga vängemat toidulõhna kõvasti külge võtma ning samamoodi jäävad seinte külge kinni tomatiplekid. Mõlemast on üsna keeruline lahti saada, aga õnneks on selle jaoks üks hea nipp siiski olemas.