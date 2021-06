Huvitav uuring: naistel, kes armastavad magusat, on kaalu langetamise seisukohast soolasesõprade ees üks väga suur eelis

Dr Vasiliki Iatridi, kes uuringu läbi viis, ütles, et just see vastuolu teebki tulemused nii huvitavaks. “Kui sööd väga suhkrurikast toitu, ei tähenda see tingimata, et sul käivad peal suured söömasööstud. Pigem võib see tõestada hoopis vastupidist — maiasmokkadel võib olla hoopis vähem isusid ja söömasööste, millele nad vastu panna ei suuda.“ See muidugi annab kaalulangetamise osas suurepärase eelise — kui pidevalt isudega võitlema ei pea, on väga palju lihtsam ihaldatud kaalu saavutada ja seda pärast hoida ka.