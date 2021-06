RETSEPTID | Mammud koogi peal ja sees! Proovi šokolaadikooki, kräsupead ja eriti lihtsat plaadikooki värskete ja mahlaste murelitega

Kookosekook murelitega saab kohev ja mahlane ja kõigele lisaks on seda ka ülilihtne valmistada!

Kindlasti mäletate lapsepõlvest seda tunnet, kui viskasite värskele heinamaale pikali ja vaatasite möödasõitvaid pilvi ning mõtlesite, et kui kohevad ja maitsvad need on. Ja vot see “Kräsupea” on täpselt justkui kohev pilv, mis on murelipõõsa teie peolauale sõidutanud!

Rikkalikult tummine toorjuustu-šokolaadikook murelitega paneb mõmisema viimase kui sööja! Kõrvale sobib ideaalselt üks espresso!

Lihtne plaadikook murelitega ja kõrbeda mandli-kaerahelbekattega mis maitseb hästi nii vihma kui päikesega.