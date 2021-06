Eesti jäätise lipulaev Premia tegi suure hüppe keskkonnasõbralikuma tootmise suunal

„Premia on Eesti suurim jäätisetootja ja selle austava tiitliga kaasneb ka väga suur vastutus. Toodame aastas koduturule ning ekspordiks ühtekokku ca 5000 tonni jäätist, meie 9 võimsat tootmisliini, kõik külmutusseadmed ja kvaliteedi tagamiseks vajalik tehnika nõuavad tõrgeteta toimimiseks väga palju elektrienergiat. Me teadvustame, et sellise ressursimahukuse juures peame tegema endast kõik, et meie tootmise mõju keskkonnale oleks nii väike kui võimalik,“ sõnas Premia juhatuse esimees Aivar Aus.