Lihaekspert õpetab: kuidas grillida mahlane ja täiuslikult küps kanaliha

Hea ettevalmistus tagab turvalise ja maitsva lõpptulemuse

Stopp! Enne grilli juurde tormamist ja lihatükkide sinna peale asetamist, võta aega ka ettevalmistusteks. Kõigepealt veendu, et grill oleks puhas eelmise korra toidujääkidest, mis võivad liha maitset muuta. Lisaks vaata, et grilli pinnale ei oleks kogunenud rasva, millest võiks tekkida ohtlik tuli. Nipp: Vooderda grill hõbepaberiga — see lihtsustab tunduvalt grilli puhastamist.

Nipp: Kui kasutad grillimisel puust või bambusest vardaid, siis leota neid enne umbes tunnike külmas vees — nii väldid varraste süttimist.

Marineeri, marineeri, marineeri

Kanaliha valmistamisel ära unusta kasutada erinevaid õlisid, kastmeid ja glasuure, mis muudavad maitset sügavamaks ja annavad lihale mahlasust. Lisada võid neid nii enne grillima asumist kui ka grillimise ajal. Kui aga otsustad enne grillimist liha marineerida, siis linnuliha võiks marinaadis olla umbes 3 tundi.

Ütlus „Tulekahju on kergem ennetada kui kustutada” peab paika ka grillimisel — pigem enneta liha kuivaks muutumist mitte ära proovi seda hiljem päästa. Nipp: Liha kuivamise vastu aitab, kui grillimisel jätad naha eemaldamata.

Huvitavaid maitsenüansse annab kanalihale ka vees leotatud lepa-, kirsi- või õunapuulaastud, mis lisavad mõnusa suitsuse meki. NB! Jälgi, et laastud süte peal põlema ei süttiks. Julgelt võib katsetada ka erinevate maitsetaimede ja küüslauguga.

Jälgi temperatuuri!

Maitseelamuse saamiseks süüta grill kas puupilbaste, paberi või toiduõliga. Enne liha asetamist grillile on oluline saavutada liha küpsetamiseks sobiv temperatuur. Kas teadsid, et liiga külm grill muudab liha nätskeks ning põletavalt kuum temperatuur kõrvetab liha ära? Kuidas aga aru saada, kas söed on valmis? Sepp vastab, et õiget kuumust saad testida oma käega. „Kui saad kätt hoida umbes 3-4 sekundit 10 cm kaugusel sütest, on söed grillimiseks valmis!”