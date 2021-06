Jäta parem ostmata: peened köögividinad, mis peaks elu lihtsamaks tegema, aga mida sul tegelikult üldse vaja ei lähe

Igas köögis on vähemalt üks sahtel, riiul või karp, kuhu rändavad need mingi konkreetse ülesande täitmise jaoks ette nähtud vidinad, mis on poest “mul on seda kindlasti vaja!” emotsiooniga koju toodud ja mis siis tegelikult jäävadki kasutamata. Üldjuhul sel põhjusel, et tavalised potid-pannid-noad-lusikad teevad töö kiiremini ja efektiivsemalt ära ning nende kasutamine on tunduvalt mugavam kui kõrgtehnoloogiliste abivahendite kokku panemine või puhastamine.