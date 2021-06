Paljud restoranid ja kohvikud pidid pärast pikka seisuaega komplekteerima oma teenindajate mees-/naiskondi uuesti ning seetõttu on ka mõistetav, et väljaõppes tekib esialgu puudujääke. Roogade tutvustamised ja komponentide loetelu ei tule välja just sujuvalt, joogikaart vajab mitu korda ülevaatamist, tegevused ei ole kohati sihipärased... aga kuidas toit maitses? Vaata, millise kogemuse meie salakuulajad said!