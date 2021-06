Uued restoranid Tallinnas

Ei tule rännata üle ookeani, et saada osa kuumadest Mehhiko maitsetest, neid leidub siin samas Tallinnas. Cantina Carramba on äärmiselt põnev restoran ka seetõttu, et see on tegutsenud juba aastast 1997. mis on Eesti kontekstis lausa igavik. See aga on märk sellest, et eestlaste armastus teravate ja kõhtu täitvate Mehhiko toitude vastu pole kuhugi kadumas. Kes tahab aga oma teravate toitude armastuse proovile panna, siis menüüs on kenasti punaste pipardega märgitud, kas suus on oodata kerget kipitust või tõelist tuletormi.