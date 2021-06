Millest on siiani peaaegu vaikitud, on Vahemere maade komme pärast õhtusööki jalutama minna. Tuleb välja, et on ka teaduslikult põhjendatud, et lühike, veerandtunnine õhtusöögijärgne jalutuskäik parandab insuliinitundlikkust ja alandab veresuhkru näitajaid isegi paremini kui 45-minutiline jalutuskäik muul ajal.