RETSEPTID | Tõeline gurmee romantiliseks suveõhtuks: hõrk talle sisefilee kuusevõrseemulsiooniga ja suussulav rabarberijäätis

Seejärel haki värske tüümian ja küüslauk ning sega viinaga. Kalla segu kaussi, millele on võimalik peale panna kaas, ja aseta sinna sisse talle sisefileed. Veereta fileed nii, et ta oleks üleni seguga kaetud. Pane 24 tunniks külma. Tunnike enne serveerimist tõsta toatemperatuurile. Kuumuta pann ja pane pannile oliiviõli ja või. Lase sulada. Prae sisefileed mõlemalt poolt 1 — 2 minutit. Muidugi võib selle osa teha ka grillil. Oluline on, et sisefileed üle ei küpseta, kuna seest peab liha jääma täitsa roosa. Pane enne lahti lõikamist fooliumisse rahunema\ jahtuma.