Õnnelik jäätisemeister, kes pole 44 aastat suve näinud

Praegu on Erika vahetuse juht ehk hoolitseb selle eest, et kõik jäätised saavad õigeks ajaks valmis ning on ka õige maitsega. Nii alustab ta tööd hommikul 6.15, et välja arvutada järgmise päeva jäätisesegud. See tähendab, et ta kalkuleerib jäätiseretseptid, hoolitseb selle eest, et koort jätkuks piisavalt igasse jäätisesse ning et koore rasvaprotsent oleks ka õige. Nii käib tema käe alt läbi iga päev tonnides jäätiseid. “Suvisel rekordpäeval oleme tootnud 42–43 tonni jäätist,” räägib ta.