Laste lemmikud! Rõõmusta mudilasi vahvate mesimummukestega

Küpseta biskviit. Kui biskviit on jahtunud, pane see köögikombaini ja lase peeneks puruks. Siis alles lisa toorjuust ja sega veel umbes 20 sekundit. Lõpuks lisa sulatatud valge šokolaad ning pane kombain käima veel 20-30 sekundiks. Kui sisu pihku võtad ja pigistad, peab see kokku jääma. Nüüd võiks see sisu külmkapis umbes tund aega puhata.