KUULA SAADET | Räägime asjadest, mida tööstuslikult toodetud toidust kätte ei saa

Viimase 50–60 aasta toidutootmise tohutu kiire kasv on kaasa toonud olukorra, kus mulla viljakus on langenud sedavõrd, et inimkehale olulised ained ja ühendid paratamatult toidu kaudu meie organismi ei jõua põhjendab saatekülaine arukat toidulisandite tarbimise vajalikkust. Ja rõhk on siinkohal sõnal „arukas“, sest niisama karbist peoga vitamiine ja mineraale suhu ajades teeb inimene endale pigem kahju kui kasu. Kuidas saada teada, mida organism parasjagu vajab? Reelika sõnul on parimaks indikaatoriks teaduslik lähenemine, ehk perearsti juures iga-aastane analüüside tegemine, mis annab selge pildi sellest, kuidas me keha end parasjagu tunneb ja millest vajaka jääb.