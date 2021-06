SUUR LUGU | Kuidas kõrge lennuga noor Eesti talent Noel Moglia Itaalia meeskonnal kokkade olulisemaks võistluseks valmistuda aitab

Just õppimine on see, mis on Noeli gastronoomia juures hoidnud. Noormehe filosoofia on lihtne: toit on igapäevane asi, sööma peab, kuid seda sööki annab teha iga kord täiesti erinevalt ja igast sellest tegemisest on võimalik midagi uut leida, avastada, õppida.

„Mulle meeldibki olukord, kus mitte miski sisuliselt ei kordu, iga toit ja päev on erinev. Ühte ja sedasama toitu on võimalik teha mitut moodi – keeta, praadida, küpsetada –, seda toitu on võimalik erinevalt maitsestada. Ning alati saab teha sama toitu erineval tasemel, kas kodus perele, restoranis külalistele või võistlustel,” räägib Noel.