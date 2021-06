KUULA SAADET Toidujutud: miks valida oma kööki südamerahus poole odavam Tefali pann?

„Mina hindan Tefali uut panni peamiselt kahel lihtsal põhjusel – kõrge äär ja ühtlane kuumusjaotus. Kõrged ääred lubavad pannil valmistada toitu korraga kogu perele. Ühtlane kuumusjaotus tähendab seda, et iga pannil olev toiduaine valmib ühtlaselt ja samaaegselt. Eriti oluline on see siis, kui pannile panna köögivilju, mida vaja vaid kergelt kuumutada. Loomulikult on oluline ka see, et toit ei jää ka ilma õlita praadides pannile kinni. Kuigi ma soovitan ise alati pisut õli igal praadimisel kasutada,” selgitab Tefali panni mõned kuud kasutanud toiduajakirjanik Tuuli Mathisen.