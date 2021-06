Gurmaan soovitab: vaata uusi põnevaid söögikohti üle Eesti, mida suvel kindlasti külastada tasub

In memoriam rubriigis tuleb pea langetada mitmelegi restoranile, mis andsid nii pealinna kui ka kogu Eesti toiduskeenele värvi ja uut suunda. Näiteks just unikaalsed jalad alla saanud Art Priori lõpetas tegevuse, samuti kustutas tuled kohaliku gastronoomia üks nurgakivi Balthasar, koht, kust on välja kasvanud tänaste sommeljeede koorekiht. Viimase toidu serveeris pandeemia ajal ka restoran 17, kelle meeskond aga leidis üsna kohe tee Sossi mäel asuvasse restorani Brasserie 11.