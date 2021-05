Lasterikaste perede liidu juht: elu suurperes on nagu segasummasuvila

Kodusai suurendab perede heaolu

Kampaania raames kogutud raha suunatakse just nendele perekondadele, kes tunnevad puudust täisväärtuslikust toidust ja esmatarbekaupadest. „Ühe kuueliikmelise perekonna keskmine toidukorvi hind on 120 eurot. Annetatud raha eest saame peredele ühe toidukorvi võimaldada,” rääkis Õunap. Varem on pered saatnud tänutäheks toidukorvi pilte ja jaganud emotsioone. Tänu kampaaniale saab praegusel keerulisel ajal tuua veelgi enam rõõmsaid hetki peredesse, kus seda vajatakse. „Fazeri algatuse mõju peredele on palju suurem, kui oskaks arvata! Oleme tänulikud, et järjekordne tuntud ettevõte on märganud ja näidanud, et suured pered on Eesti ühiskonna rikkus, mida tuleks hoida,” rääkis Õunap.