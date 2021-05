KUULA SAADET Toidujutud | Tippkokk Allar Oeselja nipid, kuidas igaüks saab oma grillimisoskuse uuele tasemele viia

Allar ütleb, et täpselt nii nagu on kõikides teistes valdkondades, leiab trende ka grillimises. „Praegu on hästi trendikas küpsetada pikalt just suuremaid lihatükke.” Lisaks toob ta välja ka teise suure moevoolu, milleks on köögiviljade grillimine. „Vanasti mõeldi köögiviljadest kui millestki, mis sobis hästi põhiroa kõrvale, kuid nüüd saavad nad senisest rohkem tähelepanu. Minu lemmik on kevadine kapsas. Lõikan selle sektoriteks, määrin kokku oliiviõli ja küüslauguga ning grillil elaval tulel, malmpannil või keraamilisel kivil,” ütleb Allar. Veel toob ta välja grillil imemaitsvaks muutuva lillkapsa ning spargli, aga ka Brüsseli kapsa, mille fänn ta pole varasemalt olnud. „Grillimine annab köögiviljadele mõnusa elava tule maitse juurde ja see muudab nad kordades maitsvamaks.” Uue nipina soovitab Allar kasutada muidu kiirelt suitsema kippuva või asemel selitatud versiooni. „See annab roale imelisi karamelliseid noote,” ütleb ta.