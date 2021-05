Džiugase juustuga ühe poti pasta

Ühe poti pasta on tõeline mugavusroog, kus pasta pehmeneb koorekastmes keetes. Retsept ise on lihtne ja võtmesõnaks on siin kastme sisse minev juust, millega ei tasu koonerdada. Vastavalt sellele, millist maitsenüanssi soovid pastakastmele lisada, kasuta kas mahedama maitsega või pikantsemat Džiugase juustu. Juustu sulata kastme sisse ja puista hiljem ka pastale peale.