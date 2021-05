Veisepõse valmistamise jaoks varu pisut kauem aega, aga usu, tulemus on seda väärt. Pikalt haudumine muudab liha suus sulavalt pehmeks. See on just selline toit, mida sellisel külmal vihmapäeval vajad, kui on tunne, et päike enam üldse kunagi välja ei tulegi!