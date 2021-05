Kuidas teha algust oma restorani avamisega?

Siit ka paar soovitust igale inimesele, kes plaanib oma restorani avada: ole valmis ootamatusteks, mõtle kastist väljapoole, kindlasti ära kohku tagasi julgete lahenduste ees. NOKA asutajad ei teadnud algselt midagi sellest, kuidas köök ühes toidukohas ideest toimiva lahenduseni jõuab. Suurepäraselt illustreerib seda olukord, kus sai soetatud paljukiidetud grillsöeahi, sest eks kõigile ole teada, et just elaval tulel valmib see kõige mahlasem liha. Peagi sai aga selgeks, et see tuleb välja vahetada gaasigrilli vastu, sest muidu on köök pidevalt sinist suitsu täis. Probleemiks kujunes aga tõsiasi, et gaasigrilli kööki toimetamiseks tuli eest ära tõsta 400 kilo kaaluv aken ja maha lõhkuda suur osa alles ehitatud köögiseinast.

NOKK ei kujuta endast aga kindlasti high end restorani, nimetus chicken joint saigi nimele lisatud just seetõttu, et pigem on tegemist kohaga, kus võib end mugavalt ja koduselt tunda. Ka menüü ei ole lehekülgede pikkune, vaid lühike, konkreetne ja selge (ja muide väga hästi disainitud). NOKA eesmärk pole kunagi olnud pakkuda igast võimalikust toiduvaldkonnast midagi, vaid leida see üks nišš ning arendada see täiuslikkuseni. Kanaliha on ka väga paindlik komponent, mille ümber saab ülimalt põnevaid roogi luua. Armastus kana vastu sai Epu ja Jürgo puhul alguse Portugalist, täpsemalt seal pakutavast piri-piri-kanast, mis iga päevaga ka NOKA klientide hulgas populaarsust kogub. Ka restorani veinikaart esindab Pürenee poolsaarelt pärinevat valikut.