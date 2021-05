KUULA SAADET Toidujutud | Liina Karron õpetab: toidu peale on võimalik oluliselt vähem raha kulutada kui siiani arvanud oleme

„Kolleegidega tuli ikka aeg ajalt juttu, et kui palju kellelgi kuus toidu peale raha kulub ja alatasa kuulsin kuidas suuremad pered kui mul, said hakkama väiksema summaga. Lõpuks sain aru, et ma ei kulutanud mitte ainult raha vaid kulutasin ka tervist ja sellel hetkel kui sain aru, et mu söömisehobi hakkab mõjuma mu tervisele ja kehakaalule tahtsin selle pildi enda jaoks selgeks teha. Mida siis süüa ja kui palju?“

Liina usub, et eestlased kipuvad poes minema liiga sagedasti just kergema vastupanu teed. „Mul on ammu olnud selline harjumus, et kui poes järjekorras olen siis vaatan, mis teistel korvides, kärudes ning ostulindi peal on. See paneb mõtlema ja on hästi huvitav. Oma vaatluse tulemusena mulle tundub, et inimesed ostavad väga palju just valmistoitu ja kipuvad eelistama lihtsaid lahendusi,“ ütleb ta.

Liinat ajab aga lausa marru, kui keegi väidab, et tervislik toit on kallis. „Ma ütleksin, et on see on lausa vastupidi. Tervislik toit on kindlasti odavam,“ ütleb ta.

Kuidas järgmine kord poes paremaid valikuid teha ning mis on olnud kõige kallim tooraine, mida Liina on poest ostnud ning kas see tasus end ka ära, kuula juba podcastist: