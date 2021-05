Toitumisterapeut Jaanika Tapver hoiatab: miks ei tohiks lapsi mitte kunagi maiustustega premeerida või lohutada

Laps nutab südantlõhestavalt, sest on varba vastu kivi ära löönud. Ema puhub peale, teeb pai ja annab lohutuseks šokolaadi. Lapsel on igav, ta ronib emale sülle ja nõuab, et ema temaga mängiks, emal on aga koosolek algamas. Ema annab lapsele küpsisepaki ja saadab teise tuppa — nii saab kiiresti vaikuse majja. Ja kui laps tuleb lasteaiast ilusa joonistuse või koolist heade hinnetega, pistetakse pihku suur jäätisetuutu või kommikott. Selline stsenaarium on lastega peres igapäevane, aga toitumisterapeut Jaanika Tapver on see, kes kommidega ära hellitatud laste tervist täiskasvanueas parandama hakkab.