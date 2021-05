VIDEO | Arktikasse teele asuv Tiit Pruuli: pikal merereisil tekkivat koduigatsust leevendab kõige paremini kodune toit

Pootsman Maris Pruuli, kapten Priit Kuusk ja ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli tegid Oma Maitsele tiiru laevas ning näitasid, kuidas laevameeskond ees ootavaks nelja kuu pikkuseks merereisiks valmistub. Igaks juhuks tuleb arvestada sellega, et selle aja jooksul ei pruugi olla võimalik toitu juurde hankida. Küll aga panustatakse sellele, et värsket kala võiks küll mõnikord merest saada. Seega tuleb varustada laev selliselt, et kõik 12 meeskonnaliiget saaks nelja kuu jooksul söönuks — see on päris paras ports toitu! “Kui liha on piisavalt, siis tüli majja ei tule,” muigas Tiit Pruuli Rakvere poolt saadetud lihalaadungit lahti pakkides. Purgisupid, jahud, pudrud, munad, liha ja maitseained pakitakse kindla süsteemi järgi, et teaks järge pidada säilivusaegadel ning et kokkadel oleks võimalik kiiresti vajalik kraam üles leida. Kõige keerulisem on kaasa võtta värsket kraami ning sellest tuntakse meeskonna sõnul pikkadel reisidel ka kõige rohkem puudust. Kuna Arktikas ei ole just eriti palju võimalusi sadamatest puu- ja köögivilju juurde hankida, tuleb laeva kokkadel sel korral eriti põhjalikult läbi mõelda, kuidas nad meeskonna menüü mitmekülgse ja tervislikuna hoiavad. Kööki tulevad meeskonnale seekord appi Chalice ja bluusilauljatar Kaisa Ling.