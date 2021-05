RETSEPT | Särtsakas õhtusöök: seakülje-carnita’ga tortiljad

1 Aseta tükeldatud abaliha, seakülg, puljong ning sool ja pipar suuremasse potti. Lisa külm vesi, lase keema tõusta, eemalda vaht ning alanda

siis kuumust nii, et potitäis vaikselt keeks. Kata pott kaanega ja hauta, kuni sealiha on täiesti pehme, selleks kulub umbes kaks tundi. Seejärel eemalda potilt kaas ja keeda vedelik 10–15 minuti jooksul peaaegu kokku. Tõsta tulelt.

2 Pane pool potitäiest pannile ja küpseta kõrgel kuumusel, kuni vedelik on aurustunud ning liha hakkab omas rasvas pruunistuma. Prae tükke aeg-ajalt ümber keerates, kuni liha on saanud korralikult pruuni pealispinna igalt küljelt. Ole ettevaatlik, selles faasis võib rasva päris hoogsalt pritsida. Seetõttu kata pann rasvakogumis­võrguga. Kui lihatükid on pruunistatud, kalla need pannilt ära ja korda sama teise poole lihaga.