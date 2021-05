Mida rabarberist peale koogi veel teha saab? 25 suurepärast ideed mõnusalt kevadisteks hapukateks magustoitudeks

Siit leiad kohe eriti põnevaid rabarberimagustoite: Kirgi kütab rabarber. Proovi rabarberivahtu, mis on õrn ja parasjagu ­hapukas dessert, eriti hää tugevama ­söömaaja kergeks lõpetuseks. Mureda põhja ja apelsinise noodiga rabarberililled on uskumatult maitsvad. Ahjus mooritud ­idamaine ­rabarberikompott on tervislik, karge ja kergelt vürtsine ­dessert. Kui paned vähem mett ja ­rohkem soola, saad hoopis soolase toidu kõrvase. Rabarberi-pekanipähklistruudel crème anglaise’ga Kui näed selle pisukese vaeva, et teed struudli­taina nii, nagu peab, siis võid vabalt ka vanillikastet tema uhkema nimega kutsuda. Magushapu rabarberi-semifreddo ehk pooljäätis valmib ilma masinata, aga maitseb ikka kui paradiisis, lisandiks suhkrustatud ingver ja besee.