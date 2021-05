Sisekujundaja toob välja viis asja, millega koduköögi planeerimisel kõige sagedamini puusse pannakse

1. Tööpinna unustamine Üks suurimaid vigu, mida kahjuks liiga sageli ette tuleb, on tööpinna puudumine. Kööki planeerides ei arvestata piisavalt vaba ruumi jätmisega. Kahe silma vahele on jäänud kohad, kuhu üksikud märjad nõud panna nõrguma, kus oleks mugav toitu ette valmistada, kus hoida väiketehnikat (ka selle masina jaoks, mida täna veel peoletil imetlemas käiakse ja soovilistis oma aega ootamas on), toidu serveerimiseks jne.

3. Kokkuhoid valgustuse arvelt Valgus on mistahes sisekujundusliku projekti puhul üks olulisemaid asju ning selle peale tuleks mõelda juba projekti alguses. Nii nagu teistes eluruumides, on ka köögis erinevad alad — üldvalgus, söögitegemise ala, kappide ja sahtlite valgustus, sokli valgus, hubane meeleoluvalgus koosviibimisteks ja söögilaua valgus. Erinevad toimingud nõuavad erinevat valgust — hakkimine, praadimine ja nõudepesu on pimedas ruumis ikka väga tülikad, aga mõnusaks õdusaks õhtusööginautimiseks ei ole nii eredat valgust tarvis. Kui lampide planeerimisega hiljaks jääda, siis järgmises etapis neid juurde lisada on väga tülikas ja mõningatel puhkudel uut remonti nõudev ettevõtmine.

4. Elektripistikute unustamine

See on ehk ilmselge, kuid enne, kui alustad torutöödega, mõtle läbi oma köögi kasutajamugavus ja elektripistikute asukohad. Mängi läbi töövoog köögis — kus saab asetsema veekeetja, kas mikrolaineahi ja kohvimasin või muud seadmed saavad olema tööpinnapealsed või integreeritavad, kas vajad lisaks voolupesasid mikseri, blenderi, rösteri, võileivagrilli või telefoni jaoks jne. Loe kokku, mitu köögimasinat sul igapäevakasutuses on, planeeri sisse kindlasti sama palju pistikuid ja lisaks igaks juhuks veel üks, suurema köögi puhul kaks-kolm. Mõtle ka, kas näiteks tolmuimeja jaoks on pistik olemas? Lastega või lemmikloomadega kodus on seegi hädavajalik. Levinum aps on see, et elektripistikute vajadust alahinnatakse kõvasti ning siis tuleb seda probleemi hakata lahendama pikendusjuhtmete või vargapesade abil.