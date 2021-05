Uuring tõestab: odav vein maitseb külalistele kohe palju paremini, kui selle hind kõrgemaks valetada

Veini juures mängivad rolli väga paljud elemendid: pudel, sildi kujundus, päritolu ja see, millises keskkonnas seda tarbitakse. Aga ka hinnasilt on meie maitsemeelele palju tähtsam kui seni arvatud, tõestasid Šveitsis Baseli ülikoolis uuringi läbi viinud teadlased. Ajakirjas Food Quality and Preference avaldasid nad oma uuringi tulemused ja selgus, et katsejänesed, kes mekkisid soodsat punast veini, nautisid seda palju rohkem kohe, kui neile öeldi, et tegu on kalli tootega.