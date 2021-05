Uued restoranid Tallinnas

Mehhiko köögi avastamine on mingis mõttes üsna võrreldav uute sõprade leidmisega koolis: sa lähened ettevaatlikult ja üritad juttu teha näiteks ilmast, kuid enne kui sa arugi saad, on chilli ja salsa saanud sinu parimateks sõpradeks ja koos võtate te ette unustamatuid reise teravate maitsete maailma, mis mitte kunagi igavaks ei muutu.

Sõna zen tuleneb sanskritikeelsest sõnast dhyāna, mis tähendab mõtlust, läbi mille on lõpuks võimalik jõuda iseenda ja universumi saladusteni. Kuid tühja kõhuga mõte ei tööta, see pole mingi saladus, seega iga sushitükk või -rull, mida Sushi Zen suure hoolega valmistab, on samuti sammuke lähemale kõiksuse mõistmisele.

Vähe on maailmas lõhnu, mis panevad suu vette jooksma rohkem kui see meelivallutav aroom, mis tekib saia küpsetamisel. Pagarikoda Kukkel, mis on leidnud endale armsa kodu Viimsi südames, hoolitseb aga selle eest, et mõnusale lõhnale järgneks ka maitseelamus, mis aroomi vääriline oleks.