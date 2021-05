Ükskord see suvi tuleb, aga seni nopi aiast värskeid sireleid ja tee nendest värskendavat ja aromaatset sirelilimonaadi

Tõenäoliselt oled sinagi näo sirelipõõsasse pistnud ja nende lillade või valgete õite värsket kevadist lõhna kopsudesse tõmmates mõelnud, et see on NII HEA, et tahaks nahka pista! Sirelid, muidugi need, mis on täiesti puhtad, pritsimata ja autoteedest eemal, on söödavad (viiekaid oled ju nahka pistnud ennegi) ja nendest saab teha värskendava ja hõrgult maitseva ning lõhnava limonaadi.