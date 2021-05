Suurperede moodi toidupoes ehk planeerimine ja leidlikkus aitavad toidukulud kontrolli all hoida

Kui uurime toidujäätmete kohta, raputavad mõlemad vanemad päid. „See on meile võõras teema, sest esiteks on meie iga toidukord viimseni planeeritud, teiseks teavad lapsed, et tõsta tuleb nii palju kui jaksatakse ära süüa. Õhtusöögist jäänud toidu kasutame aga alati loovalt järgmisel päeval ära. Näiteks saab eelmise päeva ahjukana tükke kasutada kanavoki tegemiseks, vanast saiast valmib imehea saiavorm ning praekartuleid sobib ka supi sisse panna,“ õpetab pereisa.

Sagimist täis majapidamises tunnistavad vanemad, et koroona-ajal on pisut puudust tuntud nii internetist kui ka toidust. „Interneti mahtu suurendasime kohe, et kõik lapsed saaksid korralikult Zoomi tundides osaleda. Ka toidukogused on suuremaks läinud, sest lapsed on ju terve päeva kodus ning pidevalt näljased,“ muigab pereema.