Lihtsalt pirtsakus või enamat? Miks mõned suudavad sama toitu mitu päeva jutti süüa ja teised mitte

Toiduohutuse pärast muretsemine on osaliselt samuti seotud rahaga. Toit, mis võib rikneda, tuleb kärmelt ära süüa, et see halvaks ei läheks ning sellega koos raha raisku ei lähe. Jällegi — sellele panustavad rohkem need, kel rahaga kitsas. Need, kes saavad endale igal hetkel järgmise eine toidukulleriga ukse taha tellida, sellise asja pärast südant oluliselt ei valuta.

Toiduohutuse teine aspekt on aga hirm toidumürgitust saada. Eriti ettevaatlikud on muidugi need, kellel on värskelt kogemus mingi ebapuhta toidu manustamise järgse okseralliga, aga on ka suur hulk inimesi, kes ongi selle teema suhtes väga ärevad ning ei pista suhu ühtegi toodet, mille säilivuskuupäev on täna. Toiduärevuse all kannatajad ei tule selle pealegi, et võiks pannkooki küpsetada jahuga, mille “parim enne” oli eile ja mis väga suure tõenäosusega on täiesti tip-top korras, nende jaoks on säilivuskuupäevad pühad ja hirm mürgitust saada lämmatab selle koha pealt kaine mõistuse. See seltskond ei suudagi süüa lihatükki, mis on eile õhtul valmis küpsetatud, sest nad on veendunud, et see on roiskunud.