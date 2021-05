Kuus toitu, mille toiteväärtus uuesti üles soojendamisega märkimisväärselt langeb

1. Brokoli

Köögiviljad, mis sisaldavad vesilahustuvaid vitamiine (nt C- ja B vitamiini), kaotavad kuumtöötluse käigus oma toiteväärtust, hoiatab toitumisnõustaja Serena Poon Huffington Postis. Brokoli on just selline — ühes peotäies brokolis on 132 mg C-vitamiini. Samuti on brokolis ohtralt B grupi vitamiine, mis samuti kuumtöötlust ei talu. Aine, mis korduva kuumutamise käigus kõige rohkem kannatada saab, on folaat — B grupi vitamiin (B9), mis koos vitamiin B12-ga on vajalik nukleiinhapete ja aminohapete tootmiseks, valkude, rasvade ja süsivesikute normaalseks ainevahetuseks, rakkude taastootmiseks ja kahjustuste ennetamiseks.