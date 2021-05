VIDEO | Kas tõesti nii lihtne? Internetis levib geniaalne viis sibula pisaratevabaks tükeldamiseks

Sotsiaalmeediaplatvormil TikTok levib video, kus näidatakse, kuidas on võimalik sibulat tükeldada ilma suurema vaeva ja pisarateta. Video on saanud TikTokis megahitiks ja seda on vaadatud ning järele proovitud juba miljoneid kordi. Sul on vaja kõigest kaht taassuletavat kotti, lihahaamrit ja sibulat. Kas see häkk päriselt ka töötab ning päästab perenaised pisaratest? Proovisime ise ja videost näed, kuidas meil läks.