Söö nagu staar: Kim Kardashiani maailmakuulus suvesalat, mida kaunitari pere ja fännid taevani kiidavad

Kardashianide salatilembus on nende aktiivsetele jälgijatele ammu teada. Nende oma telesaates “Keeping Up With The Kardashians” on sageli näha, kuidas mõni tütarlastest agressiivselt salatikaussi raputab ja muidugi pakub fännidele suurt huvi, mis seal täpselt sees võiks olla. Ajakiri Hello uuris välja Kimi lemmiksalati retsepti. See on lihtne värske kanasalat , mis sisaldab üpris vähe kaloreid, aga täidab kenasti kõhtu, nii et sobib sooja suveõhtusse vägagi hästi!