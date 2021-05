Söö nagu samurai: Tallinna Jaapani restod

Jaapani toit on justkui eraldi kunstistiil, täppisteadus ja ajalootund ühes. See on tihti väga lihtne ja tagasihoidlik, kuid kokad, kes seda valmistavad, võivad olla teinud seda mitme generatsiooni kestel või lihtsalt otsustanud oma elu pühendada ühe kindla roa perfektsuseni lihvimisele. Kui sa oled näinud dokumentaali „Jiro Dreams of Sushi” või oled sattunud YouTube’i kanalis Munchies mõne Jaapani koka tutvustuse peale või oled ise Jaapanis käinud ja väljas söönud, siis sa ilmselt mõistad, miks Jaapan on maailma teine riik Michelini tärnidega restoranide poolest ning Tokyo esimene linn maailmas Michelini tärnide koguse poolest.

Rõõmustav on, et Tallinnas on õnneks võimalik väga head Jaapani toitu saada. Kui leiad õige koha, kuhu seda toitu tellida, ja paned õige muusika peale, pole selle reisi ootamine nii hull midagi. Mõne eriti ilusa roosaka päikeseloojangu ajal kortermaja katusel Eats & Beats Japan playlist’is olevat 70–80ndate klassikalisi jaapani city pop lugusid kuulates ja tori katsu don’i või sando’t ampsates on küll selline tunne, et oled mõne slice of life anime peategelane. Või näiteks Onra lugude saatel gyoza’sid ja kana-karaage’t süües ning Jaapani õlut limpsates võid end kujutada kuskile eriti ägedasse Tokyo izakaya’sse. Hommikul pärast izakaya’s käimist tahad tõenäoliselt päeva pisut rahulikumalt alustada, seega tolleks hetkeks pane käima Tomppabeatsi „The Girl Next Door” ja telli omale traditsiooniline lõhe-misoyaki marineeritud juurviljade ja riisiga, võib-olla ka väike misosupi kauss ja tunne end taas elusana.