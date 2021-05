Esimene Eestis! Pöide Pruulikoda lisab õllepudelitele punktkirja, et nägemispuudega inimesed saaks etiketiga tutvuda

Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimehe Jakob Rosina sõnul on ligipääsetavus toodetele äärmiselt oluline. „Kui inimesed on poest harjunud leidma õige paki piima või mõne muu joogi tänu vastavatele tootesiltidele, siis nägemispuudega inimesed nii tegutseda ei saa. Idee lisada punktkirjas info oma õllepudelitele annab võimaluse osta just selle sisuga toode, mida soovitakse,“ selgitas Jakob Rosin.