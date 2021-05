Eriti kevadine õhtusöök ahjuspargel rabarberivõi ja lõhega valmib ahjus alla poole tunni. Kui rabarberivõid jääb üle, anna seda kausikeses lauale, et kuuma kartuli peale tõsta. Rabarberivõid on mõnus ka röstsaia ja croissant’i peale määrida.

Oi kui maitsvad on just marineeritud sparglid! Proovi kindlasti! Valgeveiniäädikaga marineeritud krõmpsud varred valmivad külmikus nädalaga.